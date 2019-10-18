Öğleden sonra 30 dakikalık şekerleme yaparsa...

Tek uykuya geçiş dönemi aileleri en çok düşündüren konuların başında geliyor. Bu süreci nasıl en sancısız şekilde atlatabilirsiniz? Sizin için ipuçlarını paylaşacağım.



GEÇİŞİN HABERCİSİ OLAN SİNYALLER NELERDİR?

• Bebeğiniz 13-18 aylara arasındaysa ( bazı bebekler 12 ayda da geçebilir) Doğru zamanı bebeğinizden gelen sinyallere göre tespit etmeniz uygun olur.

• 1. ve/veya 2. Uykuya dalması uzun sürdüğünden dolayı uyku saati hep geçe kalıyor ve bu da akşam yatış saatini ileri kaydırıyorsa

• Bebeğiniz 1 ya da 2 gündüz uykusunda uykuya dalmakta zorluk çekiyorsa ( daha önce kolay daldığı halde) ya da yatağında konuşup/oynayıp keyifli vakit geçiriyor fakat uykuya dalmıyorsa

• Aniden gece uyanmaları ya da erken uyanmalar başladıysa • Bu sinyaller yaklaşık 2 haftadır devam ediyorsa

• Tek uyku yapmasına rağmen günün sonuna kadar huzursuzlanmadan durabiliyorsa Ben genelde 16-18 aydan daha erken bir aydaysanız, öncelikle sabah bebeğinizi normalden daha erken uyandırırak, ilk uykuyu kısa tutarak, ya da uyanıklık süresini arttırarak bir müddet daha 2 uyku devam edip edemeyeceğine bakmanızı öneririm.

EĞER TEK UYKUYA GEÇİŞ ZAMANI GELDİYSE, GEÇİŞİ KOLAYLAŞTIRACAK BAZI İPUÇLARI:

Sabah uykusunu aşamalı olarak ileri alarak, en erken 11.00 gibi başlamasını sağlamaya çalışın. Örneğin, bebeğiniz normalde sabah 10.00 da sabah uykusu yapıyorsa her 2-3 günde bir 15-20 dakika daha geç yatırabilirsiniz. Bebeğinizin tek yapacağı uyku bu olacağı için onu uyandırmayın. Uyursa 2-3 saat bile uyuyabilir. Uyutmadan önce bebeğinizin beslendiğine emin olun ki, açlık sebebiyle uyanmasın.

Sabah uyku saatini ötelemeye çalışırken ilk zamanlar bebeğiniz zorlanabilir bu gayet normal. Bebeğinizi dışarı temiz havaya çıkararak, aktif oyunlar oynayarak uyku saatini ötelemeye çalışabilirsiniz. Zamanla uyku saatini öteleyerek 12.00-13.00 arası bir saatte sabitleyebilirsiniz. Bebeğinizin ayını ve sabah uyanma saatini dikkate alarak rahat uyuduğu bir saati belirleyebilirsiniz. Tek uyku düzenininde yaklaşık 5-6 saat gibi bir uyanıklık süresi uygundur.

Geçiş süreci zaman alır, ilk geçiş zamanında bebeğiniz 1 saat uyuyabilir. Böyle bir durumda, bebeğinizin çok yorgun düşmemesi için öğleden sonra 30 dakikalık kısa bir şekerleme yaptırabilir ya da akşam yatış saatini öne çekebilirsiniz. (18.00-18.30 civarı bile yatırabilirsiniz)Eğer mümkünse, erken yatışı tercih etmeniz iyi olur, ancak akşama kadar olan uyanıklık süresi çok uzun olacaksa, bunun yerine bebeğinize şekerleme yaptırarak, akşam normal yatma zamanınızda yatırabilirsiniz. Eğer şekerleme yaptırdığınızda akşam uykusu kötü etkileniyorsa, erken yatırmayı tercih edin.

Bu geçiş dönemi haftalar sürebilir, bebeğiniz bazı günler 2 uyku yapabilir. Sabırlı olmaya çalışın.



