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ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 4 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. 

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