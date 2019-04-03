ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
Dikkat!
A+A-
Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 4 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, 3 Nisan 2019, hava durumu, sağanak yağmur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.