ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.