Oğlum gitti çok ağladım!

Ebru Şallı, büyük oğlu Beren’i eğitim için babası Harun Tan’la Barselona’ya gönderdiğini anlatırken duygusallaştı.

Ebru Şallı, büyük oğlu Beren’i eğitim için babası Harun Tan’la Barselona’ya gönderdiğini anlatırken duygusallaştı. “Dün oturdum ağladım. Çok kötü bir durummuş. 14-15 yaşında ve gitti” diye konuştu. Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş sorulunca “Bunları şimdi burada konuşmayalım. İlişkimiz güzel gidiyor. Henüz evlilik tarihi almadık” dedi.