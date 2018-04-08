ÖĞRENCİ EVİNDE UYUŞTURUCU

Evrim KAMALI

Girne’de alınan ihbar üzerine öğrenci olan zanlılar, Lara Birkdar ve Jennet Jumanyyazova’nın ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Zanlılar, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis bulguları aktardı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ahmet Bayram, olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram huzurda bulunan zanlılar Lara Birkdar ve Jennet Jumanyyazova’nın 06 Nisan 2018 tarihinde, 13.50 - 14.15 saatleri arasında, ikametgâhlarında yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri ile bir adet metal öğütücü, bir adet uyuşturucu hap ve 10 adet pul şeklinde LSD türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni başladığını, meseleye bağlantısı olan bir şahsın arandığını belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

3 gün poliste bekleyecekler

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yeni Bakış