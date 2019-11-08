Lefkoşa25 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ÖĞRENCİ EVİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU!
ÖĞRENCİ EVİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU!

ÖĞRENCİ EVİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU!

Öğrenci evine uyuşturucu operasyonu

A+A-

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Narkotik ekibi tarafından Hamitköy’de üniversite öğrencisi Uduakabasi Emmanuel Onwıoduakit’in evinde yapılan aramada naylon paketlerde üç gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu

Hamitköy’de ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Uduakabasi Emmanuel Onwıoduakit tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, 6.11.2019 tarihinde Narkotik ekibi tarafından Hamitköy’de sakin zanlı Uduakabasi Emmanuel Onwıoduakit’in ikametgâhında yapılan aramada naylon paketlerde üç gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ayrıca yasal statüsünün araştırılacağını söyleyerek, bir gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı, üniversite öğrencisi olduğunu söyledi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

 

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.