ÖĞRENCİ KAYITLARINDA YASALARA AYKIRI İŞLEM!

Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, Lefke Gazi Lisesi’nde öğrenci kayıtları ile ilgili yaşanan sorunlara en erken zamanda çözüm bulunmasını istedi, aksi halde yasal işlem başlatacağını bildirdi.

Okul Aile Birliği Başkanı Selda Solmaz’ın açıklamasına göre, Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu temsilcileri ile birlikte okullar açılmadan önce Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek, okulun sorunlarını aktardı ve çözüm talebinde bulundu.

Solmaz, en acil konunun da okula kayıtlarda olduğunu ifade ederek, okul aile birliği olarak yaptıkları çalışmalarda başka ilçe muhtarlarının sahte ikamet belgesi vererek, bu öğrencilerin kendi ilçelerindeki ortaokullara kayıt yaptırmalarını sağladıklarını gördüklerini kaydetti.

Lefke İlçe sınırları içinde ikamet eden ayrıca bu ilçedeki ilkokullardan mezun olan ve koleje kaydını yaptıranların dışında kalan öğrencilerin zorunlu eğitim tüzüğü, okulların kapsam bölgelerini düzenleyen madde uyarınca Lefke Gazi Lisesi orta bölümüne kayıt yaptırmaları gerektiğini ifade eden Solmaz, bu konuda bazı sıkıntıların düzeltilmesine rağmen 11 öğrencinin halen okula kayıt yaptırmadığını tespit ettiklerini belirtti.

Solmaz, bu yanlışın düzeltilmemesi halinde bu yasalara aykırı işlemi gerçekleştiren kişi ve kurumlar hakkında İçişleri Bakanlığı’na şikayette bulunacaklarını ve yasal işlem başlatacaklarını bildirdi.