ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI DURACAK!

Okullara taşımacılık yapan otobüs işletmelerinin 2015 yılından 1 milyon 270 bin TL alacağı var. 2016 yılı ödeneklerini de alamayan otobüs işletmecileri, 2017’de eylem ve grev mesajı verdi

BORÇ GIRTLAĞA DAYANDI: Öğrenci taşımacığı yapan otobüs şoförleri parasızlıktan kan ağlıyor. Aylardır borç harç mazot alan şoförlerin yüzüne artık benzin istasyonları da bakmıyor. Şoför taksitlerini aylardır aksatıyor, evine ekmek götüremez durumda

EYLEM VE GREV KAPIDA: Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu: Yeni yılda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yaptığımız taşımacılık duracaktır. Bunu açık ve net söylüyorum. Bu bir grev ve eylem uyarısıdır bunun da sorumlusu hükümet edenlerdir

Duygu ALAN

Ülke genelinde 720 otobüs ve minibüs ile 17 bin öğrenciye hizmet veren otobüs şoförleri, emeğinin karşılığını devletten alamıyor.

Devlet, öğrenci taşıyan şoförlere 2016 yılı hizmet bedelini ödemedi.

Geçtiğimiz yıl alacağının bir kısmını kavga dövüş tahsil eden otobüs şoförlerinin 2015 yılına ait hizmetlerinin karşılığında halen daha 1 milyon 270 bin TL devletten alacağı bulunuyor.

Alacaklarını bir türlü tahsil edemeyen otobüs şoförleri, ne araçlarının bakım ve onarımını yaptırabiliyor, ne de artık mazot alabiliyor.

Otobüs şoförleri, devletten milyonlarca lira alacaklı ama bugün evine iki ekmek alamıyor.

Veresiye de alamıyorlar

Borç harç bugüne kadar ayakta kalmaya çalışan otobüs şoförleri, yılbaşında beş parasız kaldığı gibi, veresiye itibarını da kaybetti.

Devlet ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyince hizmetin aksamaması için şoför veresiye mazota yüklendi. Yıl bitti ödeme yapılmadı. Devletin unuttuğu otobüs şoförlerine benzin istasyonları da veresiye defterini kapattı.

Otobüs şoförleri isyan etti. Şoförler, “Devlet memuruna öz evlat, taşımacılık sektörüne üvey evlat muamelesi yapıyor” dedi.

Öğrenciler taşınmayacak

Öğrenci taşıyan şoförler ve Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, 2017 yılında eylem ve grev yapacaklarını açıkladı.

Otobüs şoförleri, “Mazot alacak paramız yok. Veresiye mazot da alamıyoruz. Bu şartlar altında taşımacılık yapamayız. Yeni yılda öğrenci taşımacılığı duracak” dedi.

Şoförler ne dedi? Şoförler ne dedi? Şoförler ne dedi?

Mehmet Numan: Sürekli cepten yiyoruz

“20 yıldır öğrenci taşımacılığı yapıyorum ve yıllardır bu ödeme sıkıntısı süre gelmektedir. Eylül ayında okullar açılır, Aralık, Ocak, Şubat olur ama devletten alacağımızı bir türlü tahsil edemeyiz. Diğer yolcular da kazanç sağlamamıza yetecek kadar fazla olmadığı için hep cepten yeriz. Bu arabaların masraflarını nasıl karşılarız, nasıl geçiniriz kimse sormaz. Artık kangrenleşen sorunun giderilmesini, devlet ödemelerinin bir düzene sokulmasını istiyoruz. Bir an önce alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz.”

Cengiz Borucu: Sıfırlandık

“Benzin istasyonları artık veresiye mazot vermiyor. Kimseden borç para alacak yüzümüz de kalmadı. Aylardır otobüslerimizi borç harç yürütüyoruz. Yılbaşı geliyor, çoluk çocuğumuzun ihtiyacı var ama cepte beş kuruş yok. Bu düzen böyle devam etmez. Ne devlette ne de hükümetlerde hayır var. Bankalar da artık kredi vermiyor bize. Eylülden beri öğrenci taşımacılığı hizmetini eksiksiz yapıyoruz ama hala daha 1 kuruş para almadık. Artık sıfırlandık. Ne sosyal hayatımız var, ne aile huzurumuz kaldı. Hayatımız allem kalem oldu. Artık yeter. Dayanacak gücümüz kalmadı.”

Menteş Aytaç: Suçlu hükümet edenlerdir

Bizim 15 Eylül’de hizmete başlarız ancak devletin mali yılı Ocak’ta başlıyor. Bu aradaki süreçte gerekli olan parayı bir türlü bütçeye koyamadılar. Herkes toplu taşımacılığı eleştiriyor, gelsinler bir de halimizi sorsunlar. Bizim cebimizde çocuğumuza vereceğimiz harçlık, mazot alacak paramız yok. Gelsinler arabalarımızın eski olma nedenlerini anlatalım. Esas suçlu kadı, yani hükümet edenlerdir. Petrolden yüzde 64 vergi alıyorlar, bu vergiyi almak için toplu taşımacılığı ihmal ediyorlar. Tüm sorun buradadır.”

Hüseyin Bondigo: 4 aydır 1 kuruş para alamadık

“Mayıs, Haziran başında okullar kapanır. Bizim gelirimiz de durur. 19 Eylül’de okullar açıldı, yıl bitti ödeme alamadık. 7 aydır bir gelirimiz yok. İşlediğimiz 4 aydır 1 kuruş para alamadık. Bizim hakkımız değil mi ya da biz yılbaşı yapalım, çoluk çocuğumuza, torunumuza hediye alalım onu da geçtim bir aile yemeği yiyelim, bir mangal yapalım, torunlarımızı, çocuklarımızı etrafımıza toplayım biz istemez miyiz? Bizi yönetenlerin vicdanları rahat mı? Bu otobüsler lastik, mazot, yağ, bakım ister. Ne ile yapacağız düşündüler mi?”

Numan Suiçmez: 10 milyon TL civarında alacağımız var

“Geçen yıldan kalma 1 milyon 270 bin TL devletten alacaklıyız. Bu yıl ki hizmet bedelimiz karşılığında da 10 milyon TL civarında bir alacağımız var. Aylardır bir tek kuruş ödeme yapılmadı. Biz Eylül’de sezona başlıyoruz ve hiçbir yardım ve ödenek almadan tamamen kendi cebimizden harcıyoruz. Devlet bizi arka plana itiyor. Bu sebeple ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Şuan itibari ile devletten 72 günlük yani 10 milyon TL civarında alacağımız var.”

Sultan Albayrak: Bu ayıp hükümetlerin ayıbıdır

“Bu ayıp gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin ayıbıdır. Hiçbir partinin seçim bildirgesinde taşımacılıkla, KAR-İŞ ile ilgili bir satır bile yoktur. 72 gündür çalışıyoruz, 1 kuruş ödeme yapılmadı. Benim 6 şoförüm var, çocukları var. En az 50 kişiye ekmek yedirirken ben bugün devlet ödeme yapmadığı için onları ödeyemiyorum. O şoförler, nasıl geçinecekler. Ne yiyip içecekler. Mazotçudan utanıyoruz, yüzümüzü çeviriyoruz. O da parasını ister sonuçta onun da çalışanı var. Sayın Serdar Denktaş, gerekçe ne olursa olsun mağdur etmemeli ne yapıp edip bu şoförleri ödemeliydi. Kar-İş de bu durumu öngörmeli ve gereken tepkiyi zamanında koymalıydı.”

Yusuf Öğretmenoğlu: İflasın eşiğindeyiz

“Devletten alacaklarımızı tahsil edemiyoruz. Cebimizde kuruş kalmadı. İflasın eşiğindeyiz. Akla gelebilecek olan en kötü durumdayız. Aylardan beri devletten bir kuruş ödeme alamadık. Cebimizde ne evimizi geçindirecek para var ne de otobüslerimize mazot alacak paramız kaldı. Arabalarımıza bakım bile yapamıyoruz.”

Topaloğlu: Öğrenci taşımacılığı duracak

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetin toplu taşımacılık sektörüne üvey evlat muamelesi yaptığını öne sürerek, gerek maliye Bakanlığı’nın gerekse Eğitim Bakanlığı’nın vermiş olduğu hiçbir sözü yerine getirmediğini kaydetti.

Toplu taşımacılıkla ilgili hala daha devlet politikası olmadığını dile getiren Topaloğlu, şunları söyledi: “Taşımacılar Eylül ayında servislerin başlaması için bankalardan kredi aldı. Maliye Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı, söz vermiş olmasına rağmen toplu taşımacılara 1 kuruş ödeme yapmadı. Devletten 72 iş günü alacağımız var. Kaldı ki geçen yıldan da 1 milyon 270 bin TL alacağımız var. Verilen hiçbir söz yerine getirilmedi. Verilen toplu taşımacılık izinleri, hala daha tarife düzenlemesinin yapılmaması ve ödemelerin geciktirilmesi, hükümetlerin sektöre ne kadar önem verildiğinin bir göstergesidir.”

Fuat Topaloğlu, “yeni yılda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yaptığımız taşımacılık duracaktır. Bunu açık ve net söylüyorum. Bu bir grev ve eylem uyarısıdır bunun da sorumlusu hükümet edenlerdir” dedi.

“Biz hazırız”

Toplu taşımacılık sektörüne ilişkin eleştirileri de değerlendiren Fuat Topaloğlu, araç bakımından bir revizyona ihtiyaç olduğunun doğru olduğunu ancak bu revizyonun yapılabilmesi için de devlet politikasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Topaloğlu, “Sektörü bilen bilmeyen eleştiride bulunmaktadır. Biz güvenli, konforlu ve çağdaş bir toplu taşımacılık yapmaya hazırız. Yeter ki hükümetin böyle bir politikası olsun. Araç bakımından bir revizeye ihtiyaç olduğu gerçek, bugün ülke genelindeki 500 aracımızın yenilenmesi gerekir. Bunun için uzun vadeli finans desteğine ihtiyaç vardır. Ama bunun sağlanması için de için devlet politikası olmalıdır” diye konuştu.

Maliye Bakanlığı yetkilileri ile ödemeler konusunda2 kez görüştüklerini ve bakanlık yetkililerinden ödemelerde bu yıl sıkıntı yaşanmayacağına dair söz aldıklarını kaydeden Topaloğlu, “Ancak ne yazık ki bunun tam tersi oldu. Geçen gün Maliye Bakanlığı’na gittim, Maliyeye Bütçe Dairesi Müdürü yüzümüze bakmadığı gibi imzalanmış olan bir evrakı bakana imzalatmadığını söyledi. Demek ki bu devleti, bazı kendini bilmez memurlar ve bürokratlar yönetiyor” dedi.

Topaloğlu, “Biz böyle sorunlar yaşamak istemiyoruz biz hizmet sektörü yapıyoruz” diye konuştu.

Havadis