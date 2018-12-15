ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI İÇİN YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) arasında, 2018-2019 eğitim yılında öğrenci taşımacılığı için sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu imza koydu.

Cumhuriyet Meclisi’nde taraflar arasında yapılan toplantıda varılan uzlaşının ardından sözleşme imzalandı. Toplantıda, Maliye Bakanı Serdar Denktaş da hazır bulundu.

Cemal Özyiğit, antlaşmaya imza atmadan önce yaptığı açıklamada, anlaşmaya imza atmakta biraz geç kaldıklarını ancak bir uzlaşıya varmanın huzuru içerisinde olduklarını söyledi.

Geçmiş yıllarda yapılan bazı uygulamalarda bazı aksaklıkların tespit edildiğini, bu tespitlerin Maliye Teftiş İncelme Kurulunda olduğunu kaydeden Özyiğit, çıkan sonuca bağlı olarak ise gerekiyorsa hukuki işlem başlatılacağını söyledi.

KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu ise protokol için görüşmelere üç ay önce başladıklarını, kaç tane öğrencinin hangi okula gittiğinin çalışmasının yapıldığını, ortaya iki taraf için de net ve şeffaf bir sonuç çıkardıklarını söyledi.

Topaloğlu, “Önemli olan iki tarafın da protokole sadık kalmasıdır” dedi.

KAR-İŞ, öğrenci taşımacılığıyla ilgili Ocak 2018’den beri, üzerinde mutabakata vardıkları halde protokol imzalanmadığı ve üyelerine 16 aylık ödemelerin yapılmadığı gerekçeleriyle, bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem düzenlemişti.