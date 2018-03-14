ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞINDA KAOS!

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) üyesi otobüs şoförleri 7 aydır ödenmedi. Devletten yaklaşık 17 milyon TL alacaklı olan otobüs şoförleri isyan etti, eylem ve grev mesajı verdi

Duygu ALAN

Kar-İş üyesi öğrenci taşımacılığı yapan otobüs şoförleri, emeğinin karşılığını devletten alamıyor.

Devlet, öğrenci taşıyan şoförlere 7 aydır hizmet bedelini halen daha ödemedi.

Geçtiğimiz yıl alacağını kavga dövüş tahsil eden otobüs şoförlerinin devletten bugün itibari ile 17 milyon TL civarında alacağı bulunuyor.

Alacaklarını bir türlü tahsil edemeyen otobüs şoförleri, ne araçlarının bakım ve onarımını yaptırabiliyor, ne de artık mazot alabiliyor.

Borç harç 7 aydır ayakta durmaya çalışan şoförler, evine aylardır ekmek götüremiyor.

İtibarları da kalmadı

Geneli evli ve çocuk sahibi olan otobüs şoförleri, aylardır ne evinin geçimine katkı koyabiliyor ne çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ne de parasını verip ekmek alabiliyor.

Şoförlerin birçoğu mahalle bakkalına veresiye yazdırırken bu imkanı olmayanlar eş dosttan aldığı borçlarla aylardır ayakta kalmaya çalışıyor.

Devletten alacaklarını tahsil edemediklerinden gerek banka gerekse piyasa borçlarını ödemekte geciken otobüs şoförleri yeniden borçlanamıyor.

Devletin maddi olarak mağdur ettiği otobüs şoförlerinin banka borçlarına faiz eklendikçe ekleniyor, borçlar dağ gibi büyüyor. Şoförler, borçlandığı kişilerin gözünde itibarını da kaybediyor.

Benzin istasyonları da veresiye defterini kapattı

Otobüs şoförleri parasız kaldığı gibi, veresiye itibarını da kaybetti.

Devlet ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyince hizmetin aksamaması için şoför veresiye mazota yüklendi. Devletten şoförü ödemedi, şoför borçlarını ödeyemedi. Devletin unuttuğu otobüs şoförlerine benzin istasyonları da veresiye defterini kapattı.

Öğrenciler taşınmayacak

Öğrenci taşıyan şoförler ve Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, parasız daha fazla hizmet veremeyeceklerini ifade ederek en geç 10 gün içerisinde ödemelerin yapılmaması halinde öğrenci taşımacılığının duracağını kaydetti.

Topaloğlu: Şoförün gücü tükendi

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, ülke genelinde 400 taşımacı, 280 de refakatçi olduğunu ve bu kişilerin 7 aydır ödenmediklerini söyledi.

“Yapmış olduğumuz tüm girişimler olumsuz sonuçlandı, kredi haricinde herhangi bir ödeme alamadık” diyen Topaloğlu, devletten yaklaşık 17 milyon TL alacaklı olduklarını kaydetti.

Fuat Topaloğlu, şoförlerin daha fazla hizmet verecek gücü kalmadığını belirterek, ödemenin en geç 10 gün içerisinde yapılmaması halinde taşımacılık hizmetinin sürdürülemeyeceğini kaydetti.

Topaloğlu, “Talebimiz bir an önce toplu taşımacıların ödenmesidir. Ödemenin en geç 10 gün içerisinde yapılmaması halinde toplu taşımacılık durabilir çünkü şoförlerin ayakta kalmaya gücü kalmamıştır. Bugüne kadar borç harç hizmet veren şoförün borç alacak kabiliyeti tükenmiş, borçlarının faizleri çiftelenmiş durumda, ceplerinde beş para kalmadı” diye konuştu.

Bondigo: Tek kuruş para görmedik

Kar-İş üyesi Hüseyin Bondigo, öğrenci taşımacılığından elde ettiği gelir dışında herhangi bir yerden gelirinin olmadığını söyledi. Bugün itibari ile devletten 70 bin TL civarında alacağı olduğunu belirten Bondigo, isyan etti.

Hüseyin Bondigo, şunları söyledi: “Ben sadece öğrenci taşımacılığı yapıyorum. Başka bir yerden herhangi bir gelirim yok. Üç ay yaz tatili, oturuyoruz. 7 ay da öğrenci taşıyoruz. 7 aydır devletten 1 kuruş para almadık. Elektriğim, suyum, mutfağım, mazotum var. Ailem var. Bizi yönetecek kişiler, bizi böyle huzursuz, stres içerisinde mi yaşatacaklar? Bıraksınlar, koltukları o zaman biz kendi kendimizi idare edelim. Benim devletten yaklaşık 70 bin TL alacağım var. Vergini bir gün geciktirsen devlet onu senden faizi ile alıyor. Biz 7 aydır hizmetimizin karşılığını alamıyoruz. Bir tek Allah’tır almadan veren. Eylülde başladık hizmete Mart ayının ortasına geldik daha tek kuruş para görmedik. Dayanacak gümüz kalmadı.”

Havadis