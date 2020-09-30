Öğrenci taşıyacak otobüs şoförlerine yönelik ücretsiz PCR testi yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, öğrenci taşımacılığında görev yapacak olan şoför ve yardımcılarına yönelik PCR test sürecinin başladığı ifade edildi. Açıklamada, bugün başlayan PCR testleri yarına kadar belirtilen saatlerde devam edeceği belirtilerek, tüm görev alacak personelin, merkezlerde ücretsiz olarak PCR testlerini yaptırmaları gerektiği vurgulandı. Ücretsiz PCR testlerinin yaptırılacağı merkezler ve saatler şöyle açıklandı: “Lefkoşa Fuar Alanı saat 11.00 ile 16.00 arasında, Girne Akçiçek Hastanesi ve Mağusa Devlet Hastanesi’nde sabah 08.00 öğlen 12.00 arasında, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ise saat 15.00 itibariyle PCR testleri yapılmaktadır.”

BRTK