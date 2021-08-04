“Öğrenciler aşı sertifikası sorununa çözüm bekliyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü, Kuzey Kıbrıs’tan eğitim görecekleri ülkelere gitmek için seyahat eden öğrencilerin KKTC aşı kartı ile ilgili sorun yaşadığını belirtti.

TDP Gençlik Örgütü’nden yapılan açıklamada, “KKTC’de aşılanan öğrencilerin aşı kartları tanınmadığı için bazı ülkelere girişlerde karantinaya girmeleri ve ciddi meblağlarda karantina ücreti ödemeleri talep edilmektedir” denildi…

Açıklamada, Kıbrıslı Türk gençlerin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye, BM ve AB yetkilileri ile diplomasi yürütmesi ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyelerinin Kıbrıslı Rum muhatapları ile görüşerek bu sıkıntıyı çözmelerinin beklendiği ifade edildi..