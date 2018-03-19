ÖĞRENCİLER MAĞDUR OLABİLİR

Hüseyin ÇİÇEK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile sözleşmeli olarak ücret karşılığı öğrenci taşıyan otobüs şoförleri, bakanlık tarafından halen daha ödenmediklerini ve mağdur durumda olduklarını söyledi. Kıbrıs Türk Kamu Taşımacıları Derneği Başkanı İsmail Gürsoy, okullarda sınav haftasının yaklaştığına da dikkat çekerek, otobüs işletmecilerinin mazot alacak parası dahi kalmadığını belirtti. Gürsoy, sınav haftasında otobüslerde mazot olmaması nedeniyle öğrencilerin mağdur olabileceğini ifade ederek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı uyardı.

Otobüs şoförleri perişan

Diyalog muhabirine açıklama yapan Gürsoy, her yıl olduğu gibi bu yıl da otobüs işletmecilerinin, sözleşme yapılmasına rağmen bakanlıktan paralarını alamadıklarını ifade etti. Her yıl otobüs işletmecilerinin, “Bakan değişecek, müsteşar değişecek” gibi bahaneler ile mağdur edildiğini savunan Gürsoy, otobüs işletmecilerinin, borçlarını ödeyemediğini ve otobüslerine mazot koyamadığını dile getirdi. Öğrencilerin sınav haftasının da yaklaştığına dikkat çeken Gürsoy, “Otobüs işletmecisi arkadaşlarımız mazot alamayacak durumdadır. Sınav haftasında otobüslerine mazot alamayacak arkadaşlardan ötürü öğrenciler sınavlarına giremeyerek. Mağdur olurlarsa bunun sorumluluğu bize değil, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na aittir” diyerek bakanlık yetkililerini uyardı.

Biz sadece bu işi yapıyoruz

Otobüs işletmecileri olarak yılın sadece 165 günü, tek bir iş yaptıklarını ve ekmek kapılarının otobüs işletmeciliği olduğu belirten Gürsoy, ancak şehir içlerinde bulunan üniversitelerin, otobüs işletmecilerinin ekmeğini elinden aldığını savundu. Otobüs işletmecilerinin, sigortalarını yatıramadığını, araç evraklarını yenileyemediğini belirten Gürsoy, daha fazla sessiz kalamayacaklarını ifade ederek, yeni hükümetten birçok beklentileri olduğunu sözlerine ekledi.

Diyalog