ÖĞRENCİLER SOKAKTA KALIYOR!

Yükseköğrenimlerini Lefke’de sürdüren bazı öğrenciler, ev bulma konusunda sıkıntı yaşadıkları için sokakta konaklamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Ülkemizde hızla artan üniversite sayısı ve buna paralel olarak da yükselen öğrenci sayısı, bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Lefke Bölgesinde faaliyet gösteren Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin, bölgede hem yeterli sayıda kiralık evin olmaması hem de ev kiralarının yüksek olması nedeniyle çok kötü şartlarda ve hijyenden uzak bir şekilde yaşadıkları iddia edildi.

Yeterli konaklama imkanı yok

Gazetemize bilgi veren Lefke Bölgesi sakinlerinden bir vatandaş, artan öğrenci sayısına karşın konaklama imkanlarının aynı oranda çoğalmadığını ve bunun da bazı sorunlara neden olduğunu belirtti. Vatandaşımız, öğrenci gelsin de ne isterse olsun mantığının ülke için kötü bir imaj olduğunu vurgulayarak, Gemikonağı Cami karşısındaki bir evin görüntüsünü Yeni Bakış’la paylaştı. Vatandaşımız bu görüntüye ise “Lefke Avrupa Üniversitesi'nde okuyan bazı öğrencilerin yeterli konaklama imkanı olmadığından dolayı düştüğü trajik durum! Sözde üniversiteler adasıymışız!” yorumunu yaptı.

Yeni Bakış