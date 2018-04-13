ÖĞRENCİLER UCUZ KURTULDU

Çatalköy bölgesinde Oğuz Veli ve Anafartalar Lisesi’ndeki Ortaokul öğrencilerini taşıyan, Sultan Albayrak’a ait TAS 819 Plakalı Mercedes model otobüsün seyir halindeyken sol arka tekerleği koptu, öğrenciler ve aileler büyük panik yaşadı.

Otobüsün herhangi bir kazaya karışmadığı belirtilirken, ‘eski’ olduğu için olayın yaşandığı kaydedildi.

Bazı aileler sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kamu araçlarının eski, yıpranmış ve bakımsız olduğunu işaret ederek, eğitim bakanlığını derhal önlem alamaya davet etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise kamu bünyesindeki eski araçların öğrenci taşımacılığı yapmaması adına birtakım çalışmalar başlatıldığı açıklandı.

Çalışmaların yeni başladığı bu yüzden net bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yaşanan olay neticesinde herhangi bir yaralanma veya sıkıntılı bir durum olmadığı tespitine varıldı ifade edildi.

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu ise yaşanan olaydın ‘ihmalkarlık’ nedeniyle meydana geldiğini dile getirerek, “Tekerlek kopmadı, vidaları sıkılmadığı için vidalar koptu ve çift tekerleğin teki üzerinden çıktı. Bu lastikçi hatasıdır” dedi.

Topaloğlu, toplu taşımacılıktaki sıkıntılara değinerek, eski araçların şahıslar tarafından yenilenmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

Eraslan: “Bu tür eski araçların taşımacılık yapmasını onaylamıyoruz”

Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü Adnan Eraslan, yaşanan olaya ilişkin Yenidüzen’e konuştu. Eraslan, bakanlık olarak bu tür eski araçların taşımacılık yapmasını onaylamadıklarını ifade ederek, bu yönde çalışma başlattıklarını belirtti.

Eraslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çatalköy bölgesinde Oğuz Veli ve Anafartalar Lisesi’ndeki Ortaokul öğrencilerini taşıyan, Sultan Albayrak’a ait TAS819 Plakalı Mercedes model otobüsün sol arka tekerleği koptu.

Polisten alınan bilgide herhangi bir yaralanma veya sıkıntılı bir durum olmadığı tespitine varıldı.

Bakanlık olarak bu tür eski araçların taşımacılık yapmasını onaylamıyoruz. Bu yüzden birtakım çalışmalar yapılıyor. Bu tür eski araçların öğrenci taşımacılığı yapmaması adına birtakım çalışmalar başlattık, ilerleyen günlerde durum netleşince bilgi verilecektir.

Yaşanan olay kaza değildi. Araç seyir halinde iken aracın rimsinin çıktığı ve tekerleğini koptuğu bilgisini aldık. Bakanlık olarak eski taşıtlarla ilgili çalışmaları başlattık, henüz netleşen bir sonuç almadık, yeni başladık.”

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu: “Lastikçi hatası”

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu ise yaşanan olayla ilgili bilgi aktararak sektördeki sıkıntılara değindi. Topaloğlu şunları kaydetti:

“İlgili araç sahibi ile görüştüm. Takriben bu aracın tekerleğini tamir ettiklerini ve iyi sıkmadıklarını, gevşek bıraktıklarını belirtti. Hal böyle iken vidalar üzerinden çıktı. Bir ihmalkârlıktan dolayı bu olay yaşandı.

Sevindirici tarafı yaralanma olmamasıdır. Seyir halinde yaşanan bu olayda lastikçinin sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Tekerlek kopmadı, vidaları sıkılmadığı için vidalar koptu ve çift tekerleğin teki üzerinden çıktı. Bu lastikçi hatasıdır.

Ortalama 20 yaşlarında bir otobüstü ama çok kötü durumda değildi. Ama çok da yeni değildi…

Daha geçen yıl aldığımız zammın ödemeleri yeni başladı. Toplu taşımacılık akaryakıt ücretleri, geç ödemeler ve bunun gibi sorunlardan dolayı toplu taşıma yok olma noktasına geliyor. Yanlış politikalar, her gün gelen zamlar bu sektörü bitiriyor. Girdilerimizin düşmesi gerek, sürdürülebilir bir yapı olması şart. Kaçak taşımacılık, üniversiteler derken sorunlar saymakla bitmiyor. Ciddi bir plan ve projeye, kalıcı çözümlere ihtiyacı vardır. Hal böyle iken eski taşıtların yenilenmesi mümkün değil. Bu imkânsız bir şeydir… Acil önlem ve ciddi bir politika şart…”(Yenidüzen)