ÖĞRENCİLERİ BEKLEYEN TEHLİKE!

Kuzey Kıbrıs’ta okulların 2019-20120 eğitim ve öğretim sezonuna başlamasına az bir zaman kala öğrencilerin okul ihtiyacı olan kırtasiye pazarı hareketlenmeye başladı. Ancak öğrencileri bekleyen en önemli tehlike kalitesiz, kanserojen madde ihtiva eden Çin malları.



Pazarlarda, marketlerde hata kırtasiye dükkanlarında satılan kırtasiye ürünlerinin bir çoğu Çin menşeli olduğundan ve bu ürünlerin ülkemizde tahlil ve analizinin yapılamadığından çocuklarımız büyük tehlike altındadır.



2019-2020 eğitim-öğretim sezonunun başlamasına çok az bir zaman kala hala devlet görevlilerinin Çin malı kırtasiye konusunda herhangi bir önlem almadığını görmekteyiz.



Star kıbrıs’a özel açıklama yapan KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmazışık, Çin malı kırtasiye konusunda, aileleri, velileri ve öğretmenleri uyardı. Yılmazışık şöye devam etti;



DENETİMLER YAPILMIYOR



İthal ve yerli ürünlerin piyasa denetiminin yapılmaması tüketicileri çok ciddi bir sağlık tehdidine karşı korumasız bırakmaktadır. Derneğimize gelen tüketici şikayetlerinde Çin malı hazır giyim ve konfeksiyon, ayakkabı, ev malzemelerinden kırtasiye kozmetik ürünlerine kadar kullanılan kalite dışı kanserojen ham madde ve katkı maddelerinin ciddi derecede sağlık riski içermekte olmasına rağmen denetimleri yapılmamaktadır.



ÇİN MALLARI KARA LİSTEDE



Çin mallarının ithalatını kara listeye aldıklarını aktaran Işık, kalite fark gözetmeksizin bütün Çin mallarının boykot edildiğini söyledi. Tüm gıda, giyim ve kırtasiye ürünlerinin kara liste kapsamında olduğunu belirten Işık, Amerika’da birçok çocuğun Çin malları yüzünden hayatını kaybettiğinin ispatladığını ifade etti.



ZARARLI MALIN TOPLATILMASI GEREKİR



İthal edilen ürünün, sağlığa zararlı olup olmadığına ilişkin yapılan denetim sürecinde Dünya Ticaret Örgütü’nün kararı nedeniyle gümrükte alıkonulamadığını söyleyen Yılmazışık, bu nedenle piyasada zararlı olduğu tespit edilen malın 'Ürün Güvenliği Yasası” uyarınca firma tarafından hemen toplatılması kaç tane ürün sattıysa hepsini geri çağırmak ve bedelini tüketicilere ödemek zorunda olduğunu vurguladı.



YASA YÜRÜRLÜĞE GİREMEDİ



Tüketiciler derneği Hasan Yılmazışık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi’nin 28 Nisan tarihinde Oybirliğiyle kabul olunan ve 1 Haziran 2015 tarihinden başlayarak yürürlüğe girmesi gereken 42/2014 sayılı “Ürün Güvenliği Yasasının” aradan yıllar geçmesine rağmen henüz yürürlüğe girmediğini ifade etti.



DAHA TÜZÜKLERİ HAZIR DEĞİL



Tüketicilerin can, mal ve sağlık güvenliği için yaşamsal önem arzeden amacı, piyasaya sunulacak ürünlerin güvenli olmasını sağlamak olan Yasa altında hazırlanması gereken 20 adet tüzüğün de henüz hazırlanmadığına dikkat çekti Hasan Yılmazışık.



Bu tüzüklerin kendi görev alanları ile ilgili ayrı ayrı sorumlu olan 10 bakanlık tarafından bugüne kadar hazırlanamamış olmasının devlet adına bir fiyasko olduğuna işaret eden Yılmazışık, dernek olarak bu konuda ilgili kamu görevlileri ile ilgili Kamu Görevlileri Yasası kapsamında görev savsaklanması ve ihmali nedeniyle soruşturma başlatılmasını talep ettiklerini söyledi.