Öğrencilerin antijen testlerini haftanın herhangi bir gününde yaptırabilecek
Öğrencilerin antijen testlerini haftanın herhangi bir gününde yaptırabilecek
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“Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir”
Sağlık Bakanlığı ücretsiz antijen yığılmasının önlenmesi için öğrencilerin antijen testlerini haftanın herhangi bir gününde yaptırabileceğini duyurdu
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