Öğrencilerin antijen testlerini haftanın herhangi bir gününde yaptırabilecek

“Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir”

Sağlık Bakanlığı ücretsiz antijen yığılmasının önlenmesi için öğrencilerin antijen testlerini haftanın herhangi bir gününde yaptırabileceğini duyurdu