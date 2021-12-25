Bakanlar Kurulu’nun 400 bin hızlı antijen test kiti ve 150 bin PCR kit ve seti alınması ve Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü uyarınca, öğrencilerin ulaşım giderleri için 3 milyon 700 bin TL’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, taramaların devamı için 400 bin hızlı antijen test kiti ve 150 bin PCR kit ve seti alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İvedilikle temini gerektiği belirtilen 400 bin hızlı antijen test kiti için 580 bin Dolar karşılığı TL ve 150 bin PCR kiti ile seti için 432 bin Dolar karşılığı, TL olmak üzere toplam 1 milyon 12 bin Dolar karşılığı TL’nin Coronavirüs ile Mücadele Projesi ödenek kaleminden karşılanması konusunda Sağlık Bakanlığı yetkili kılındı.

Bakanlar Kurulu’nun, Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü uyarınca, öğrencilerin 13 Eylül 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki ulaşım giderleri için 3 milyon 700 bin TL’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi altındaki “Yolcu Taşıma Giderleri” kaleminden karşılanmasına ilişkin kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.