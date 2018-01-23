ÖĞRETMEN OKULDA DEĞİL EYLEMDE!
Öğrencileri bıraktı,eyleme gitti!
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Afrika gazetesi önüne katılanlar arasında Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek de vardı
Didem Menteş - Fehime Alasya
Afrika gazetesi önüne katılanlar arasında Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek de vardı. Ziyamet İlkokulu’nda 4’üncü sınıf öğretmeni olan Civelek’in, okul saatleri içerisinde eyleme katılması tepkilere neden oldu. Mesai saatleri içerisinde okulda olmayan Civelek’e bazı ailelerin tepki gösterdi.
Yenidüzen
Etiketler : Afrika gazetesi, Karadeniz Kültür Derneği Başkanı, Murat Civelek, eylem
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