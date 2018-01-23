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  3. ÖĞRETMEN OKULDA DEĞİL EYLEMDE!
ÖĞRETMEN OKULDA DEĞİL EYLEMDE!

ÖĞRETMEN OKULDA DEĞİL EYLEMDE!

Öğrencileri bıraktı,eyleme gitti!

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Afrika gazetesi önüne katılanlar arasında Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek de vardı

Didem Menteş - Fehime Alasya

Afrika gazetesi önüne katılanlar arasında Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek de vardı. Ziyamet İlkokulu’nda 4’üncü sınıf öğretmeni olan Civelek’in, okul saatleri içerisinde eyleme katılması tepkilere neden oldu. Mesai saatleri içerisinde okulda olmayan Civelek’e bazı ailelerin tepki gösterdi.

Yenidüzen

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