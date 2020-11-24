Öğretmenler Günü törenlerle kutlanıyor
Öğretmenler Günü törenlerle kutlanıyor
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Öğretmenler Günü vesilesiyle Lefkoşa Girne Kapısı’nda, Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık yetkilileriyle ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri katıldı. Törende Anıt’a çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
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