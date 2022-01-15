Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'in doğum gününü kutladı, herkes paylaştığı bulanık fotoğrafa takıldı

Bir süredir Miray Daner ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Engin'in paylaşımında sevgilisiyle bulanık bir fotoğrafını paylaşması herkesi şaşırttı.

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra Miray Daner ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih eden Engin, sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü kutladı.

SEVGİLİSİYLE BULANIK BİR POZUNU PAYLAŞTI

Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daner ile flu bir fotoğrafı "iyi ki doğdun bebek" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Engin'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı "Başka bir fotoğraf buladın mı?" ve "Yüzleriniz bile görünmüyor" yorumunu yaptı.

Haberler.com / Ecem Altan