ÖĞÜTÜCÜ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa Gülseren Bölgesinde şüpheli görülen 2 kişiden birinin üzerinde uyuşturucu madde çıktı.

Mağusa’da dün sabahın erken saatlerinde devriye yapan polis ekipleri tarafından şüpheli görülen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada birinin tasarrufunda öğütücü içerisinde 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Motasem Braa Aref Mahmoud ile Abdel Muez Ziad Saleem Abu Hassan dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılar aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Şüpheli görüldüler

Meselenin tahkikat memuru Cüneyt Arkın, zanlı Motasem Braa Aref Mahmoud ile Abdel Muez Ziad Saleem Abu Hassan’ın 23 Temmuz 2019 tarihinde saat 03:30 raddelerinde Gülseren Bölgesinde devriye yapan polis ekipleri tarafından tespit edildiğini söyledi. Şüpheli hareketler sergileyen zanlıların polis tarafından alıkonulduğunu belirten Arkın, zanlıların üzerinde yapılan aramada zanlı Mahmoud’un tasarrufunda öğütücü içerisinde 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Arkın, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, her 2 zanlının da tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3’er gün tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun, zanlı Motasem Braa Aref Mahmoud ile Abdel Muez Ziad Saleem Abu Hassan’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.