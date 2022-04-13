Oğuz: Teşvik politikası hükümetin gündemindedir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, girdi maliyetlerinin tüm dünyada yükseldiğini ve bu durumun tüm sektörleri tehdit eder boyutta olduğunu belirtti.

Girdi maliyetlerini düşürmek için teşvikler verdiklerini ifade eden Oğuz, desteklerin sektörün sürdürülmesi açısından şart olduğunu kaydetti.

Oğuz, teşvik politikasının hükümetin gündeminde olduğunu, konunun Türkiye ile imzalanacak protokol sonrası kesinleşeceğini kaydetti.

Oğuz şu anda başta bakanlığın ödediği teşvikler nedeniyle bütçedeki kaynağın bitmeye yakın olduğunu anlattı.

“Yerli üretime çok önem veriyoruz” diyen Oğuz, üreticinin lehine kararlar için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bakan Oğuz, “Üretmek zorundayız” vurgusu yaptı.

Ülkedeki çoğu kooperatifin kuruluş amacının dışına çıkarak, fiyat dengesi yaratmak yerine fiyatları yükselttiğini dile getiren Oğuz, fiyatlar konusunda gerekli düzenlemelerin yapılacağını dile getirdi

BRTK