Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, sıkıntıların da, narenciyede yaşananların da farkında olduklarını, valensiyada gerekli adımları attıklarını, gereken desteği vermeye çalıştıklarını ancak tüm sektörlere önem verdiklerini anlattı.

Sürecin kolay bir süreç olmadığını ifade eden Oğuz, ürünün satılması konusunda gerekli adımların atıldığını, bu süreci az bir zararla atlatacaklarına inanç belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı için ek bütçe çalışması yapabileceklerini ifade eden Oğuz, yerli üretimi üreticiyi imalatçıyı korumaya çalıştıklarını, bunu da bütçe olanakları dahilinde adaletli bir şekilde yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Oğuz, Hal Yasası’nın da bir çok sorunu çözeceğine inanç belirterek, hep birlikte bu yasayı düzenleyip geçireceklerini söyledi. Sütte de gerekli adımları atıp sütün dökülmesinin önüne geçmek için çalıştıklarını ifade eden Oğuz, üretimde zor bir dönemden geçtiklerini, girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini kaydetti.

BRT