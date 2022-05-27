Oğuz: Yangının elektirik trafosundan çıktığı düşünülüyor
Oğuz: Yangının elektirik trafosundan çıktığı düşünülüyor
A+A-
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Geçitköy bölgesinde çıkan yangının yolun karşısına geçtiğini açıkladı.
Orman Dairesi yetkililerinin ilk verdiği bilgilere göre yangının elektirik trafosundan çıktığının düşünüldüğünü kaydeden Oğuz, Türkiye Tarım Bakanı ile görüştüğünü ve Türkiye’den 2 uçak ile 1 helikoperin daha yangına müdahale etmek için yola çıkacağını söyledi.
BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.