Oğuz: Yangının elektirik trafosundan çıktığı düşünülüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Geçitköy bölgesinde çıkan yangının yolun karşısına geçtiğini açıkladı.

Orman Dairesi yetkililerinin ilk verdiği bilgilere göre yangının elektirik trafosundan çıktığının düşünüldüğünü kaydeden Oğuz, Türkiye Tarım Bakanı ile görüştüğünü ve Türkiye’den 2 uçak ile 1 helikoperin daha yangına müdahale etmek için yola çıkacağını söyledi.

BRT