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  3. Oğuz: Yangının Mersinlik ile Ardahan yolunun doğusuna geçişini önledik
Oğuz: Yangının Mersinlik ile Ardahan yolunun doğusuna geçişini önledik

Oğuz: Yangının Mersinlik ile Ardahan yolunun doğusuna geçişini önledik

Oğuz: Yangının Mersinlik ile Ardahan yolunun doğusuna geçişini önledik

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dün geceyi de yangın bölgesinde geçirdi.

Bölgede oluşturulan Kriz Merkezi’nde BRT‘ye son durumu değerlendiren Bakan Oğuz, dün geceki yoğun çalışmaların sonuç verdiğini ve yangının Mersinlikle Ardahan yolunun doğusuna geçişinin önlendiğini söyledi.

Bakan Oğuz, gün içinde soğutma çalışmalarına ağırlık verileceğini ve hava araçlarının da gelmesiyle bölgenin tamamen soğutulmasını hedeflediklerini kaydetti.

BRT

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