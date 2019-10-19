Oğuzhan Koç’un ağzını bıçak açmadı

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, 4 yıllık birliktelik yaşadığı ve kısa bir süre önce ayrıldığı Yağmur Tanrısevsin ile ilgili sorulara, "Gerekli açıklama yapıldı, daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

Yaklaşık 4 yıllık birlikteliklerini ani bir kararla sonlandıran Yağmur Tanrısevsin-Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz günlerde yaptıkları ortak açıklama ile ayrılıklarını doğrulamışlardı. Ayrılıktan sonra Koç, ilk defa önceki gün Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı.

Koç, ayrılıkla ilgili sorulara “Teşekkür ederim ama bu konu hakkında konuşmayacağım” diye yanıt verdi. İddialara göre, Koç’un evliliğe bir türlü sıcak bakmamasına Tanrısevsin çok sinirlenmiş ve çift bu yüzden ayrılmıştı.

Söz konusu iddialar da kendisine sorulan Koç, “Gerekli açıklama zaten yapıldı. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum” diyerek gözlerden uzaklaştı.