OK GİBİ SAPLANDI

Star Kıbrıs Gazetesinde yer alan habere göre; 20 yaşındaki genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla Lefkoşa Girne Kapısı’ndaki demir korkuluklara çarptı. Kopan bir demir korkuluk aracın ön camından içeriye girdi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.