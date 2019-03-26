Okan Buruk bombayı patlatıyor!

Rize’nin başarısındaki gizli kahramanlardan Azubuike’nin bonservisi için görüşmeler başladı.

Okan Buruk yönetiminde sezonun ikinci yarısına damga vuran, topladığı 22 puanla rotasını Avrupa’ya kıran Çaykur Rize spor yeni sezon planlamasını yapmaktan da geri durmuyor. Yeşil- Mavililer, ara transfer döneminde Mısır’ın Pyramids takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Godson Azubuike’nin bonservisinin alınması için görüşmelere başlandı.

Yeni Malatyaspor’dan 2 milyon euroya Mısır’ın yolunu tutan Azubuike bedelsiz olarak kiralanmıştı.Karadeniz ekibi, performansından memnun olduğu Nijeryalı futbolcudan da kalmak istediğine yönelik görüş aldıktan sonra harekete geçti. Milli ara sona ermeden bu transfere netlik kazandırılacak.