Okan Buruk'la görüşmeler başlıyor!

Çaykur Rizespor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı teknik direktörü Okan Buruk ile masaya oturuyor.

8 maçta 19 puan toplayarak müthiş bir çıkış yakalayan Çaykur Rizespor’da gündem Okan Buruk... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı çalıştırıcıyla yeşil-mavili yönetim masaya oturuyor.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Buruk’un kulüpteki geleceği hakkında da şu açıklamalarda bulundu: “Okan hoca ile hiç problem yaşamadık. Çok güzel bir sezona devam ediyoruz. Şu an Okan hoca ile geleceğimizin ne olacağı belli değil ama biz devam etmek istiyoruz. Okan hocanın geleceği için başka güzel alternatifler çıkabilir ve bu konuda sesimizi çıkaramayabiliriz. Benim şahsi düşüncem Okan hocamız ile devam etmenin faydalı olacağı yönündedir.”