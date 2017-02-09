'Okan'a Stres Atsın Diye Adam Tuttum!

Pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın, önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi. Demet Akalın, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Demet Akalın’ın geçen hafta Uludağ’da verdiği konser sırasında eşi Okan Kurt’un bir kavgaya karıştığı ortaya çıktı.

“STRES ATSIN DİYE OKAN'A ADAM TUTTUM” Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın Uludağ konserini izleyen eşi Okan Kurt, ünlü popçu sahnedeyken bir gençle tekme- tokat kavga etmişti. Ünlü şarkıcı bu tatsız olayı onaylarken sözlerine şöyle devam etti; “ Olay sonrasında birbirlerinden özür dilemişler. Ertesi gün hatırlamıyorum dedi. Ben kavga olursa ayırsın diye onu orada bekletiyorum. Stres atsın diye adam tuttum ona. Enerji patlaması yaşıyor çünkü arkadaşlarıyla çıkıp gezmesine izin vermiyorum.”

GECE KULÜPLERİNE SESLENMİŞTİ

Gece kulüplerinde sigara içilmesine isyan eden ünlü şarkıcı, 'Artık sigara içilen kulüplerde uyarmadan sahneden ineceğim! Tüm ilgililere duyurumdur! ‘Niye indin, ne oldu, içilmiyor demeyin’ arkadaş!!' ifadelerini kullanmıştı.