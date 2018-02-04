OKON 3 GÜN TUTUKLU KALACAK

Gazimağusa’da şüpheli görülen kiralık arabada arama yapan narkotik ekipleri, kağıt parçalarına sarılı esrar ve bonzai ele geçirdi. Nijerya uyruklu 22 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Devrim DEMİR

Gazimağusa’da önceki gece şüpheli görülen Kubıat Abası Abraham Okon’un yönetimindeki NZ 557 Z plakalı araçta yapılan aramada 9 kağıt parçası içerisinde yaklaşık 5,5 gram Hint Keneviri uyuşturucu ve 1 kağıt parçası içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Polis ekipleri, zanlının Hasan Vazaro Sitesi, C 2, Tuzla’da kaldığı evde yaptığı aramada 1 kağıt parçası içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri daha ele geçirdi.

Zanlı Okon dün çıkarıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı.

Soruşturma devam ediyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Kavaz, zanlının kanunsuz uyuşturucu madde (Sentetik Cannabinoid-Hint Keneviri) “Alma” ve “Tasaruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mustafa Kavaz, önceki gece saat 23.45 raddelerinde alınan bir bilgi üzerine Gazi Mustafa Kemal bulvarı üzerinde seyreden Gazimağusa’da sakin Kubıat Abası Abraham Okon’un yönetimindeki NZ 557 Z plakalı araç durdurularak kontrol yapıldığını söyledi.

Kavaz, yapılan kontrollerde zanlının hem aracında hem de kaldığı evde iki çeşit uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Kavaz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Havadis