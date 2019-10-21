Öksürük ve boğaz ağrılarına birebir!

Kekik çayı nasıl yapılır? Kekik çayı zayıflatır mı?

Sofralarımızın önemli baharatlarından biri olan kekiğin binlerce yıllık bir geçmişi olduğunu söylemek mümkündür. Mükemmel bir kokuya sahip olan kekik, tarlada, orman sahilinde, çayırlarda ve otlakta yetişmektedir. Genellikle yemeklerde baharat olarak kullanılan kekik, çay ve yağ olarak da kullanımı oldukça yaygındır. Kekik çayının birçok faydası da vardır. Peki kekik çayı nasıl yapılır? Kekik çayı zayıflatır mı?

Soğuk algınlığı, öksürük, grip gibi hastalıklar kış aylarında daha çok görülmektedir. Vücudumuz hastalık sinyallerini vermeye başladığında içimizi ısıtmak için hemen bitkisel çaylara yöneliriz. Kış aylarının vazgeçilmez bitki çaylarından biri olan kekik çayı özelikle öksürük ve boğaz ağrılarını iyileştirici özelliğe sahiptir. Kekik çayı özelikle et ve sebze yemeklerinin tadına tat katmakla kalmaz vücuda mükemmel fayda sağlar.

Faydalar neler merak ediyorsanız aşağıdakileri inceleyebilirsiniz;

– Antioksidan özelliğe sahiptir.

– Romatizma ağrısını azaltır.

-Hazımsızlığı giderir, şişkinlik ve gaz sorunlarını ortadan kaldırır.

– Ağız içinde oluşan aftları giderir.

– Diş eti hastalıklarına iyi gelir.

– Baş ağrılarını hafifletir.

– Antiseptik özelliğinden dolayı mikropları öldürmeye yardımcı olur.

KEKİN ÇAYI ZAYIFLAMAYA YARDIMCI MI?

Kekik çayı sindirim sorunlarını azaltıcı etkisiyle aynı zaman da zayıflatmaya da yardımcı olur. Mide rahatsızlıklarını giderir ve kan dolaşımın hızlanmasına yardımcı olur. Vücutta biriken yağları parçalamaya yardımcı olur. Ayrıca kekik çayı vücuttan toksinleri atarak ödem ve şişkinliğin oluşmasını engeller. Antioksidan özelliğinden dolayı vücutta bulunun yağları yakmaya yardımcı olur.

KEKİK ÇAYI TARİFİ

Sağlığımızı olumlu etkileyen kekik yemeklerde kullanıldığı gibi şifa deposu bir çay olarak da tüketilebilir. Kurutulmuş kekikten çay demlemek istiyorsanız, demliğe bir bardak su koyun ve kaynatın. Kaynayan suyu bardağa alın ve 1 yemek kaşığı kekik ilave ederek 5-10 dakika demlenmesini sağlayın.

Taze kekik çayı hazırlamak için,

-Kekik yapraklarını parçalara bölün.

-2 bardak kaynar suyun içerisine ilave ederek 5 dakika demlemeye bırakın.

Bitkisel çaylar uzun süre ocakta kaynatılmamalıdır. Demledikten sonra taze taze tüketmek gerekebilir.