OKTAY, KKTC'DEN AYRILDI!

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün akşam Türkiye’ye gitmek amacıyla KKTC’den ayrıldı.

Ercan Havalimanı’nda saat 19.00 sıralarında ayrılan Oktay’ı Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililer uğurladı.

Törenlere katılmak amacıyla KKTC’ye gelen Fuat Oktay, devlet ve hükümet yetkililerini de ziyaret etmişti.