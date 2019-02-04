OKTAY, TÜRKEŞ'İN DOĞDUĞU EVİ ZİYARET ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa’da Alparslan Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın cenaze törenine katılmak üzere Ada’ya gelen Oktay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Türkeş’in doğduğu evi yerinde inceledi.

Fuat Oktay, ziyaretinde restorasyon çalışmaları hakkında AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ve yetkilerden de bilgi aldı.