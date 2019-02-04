OKTAY VE ŞAHİN, CENAZE TÖRENİNE KATILMAK ÜZERE KKTC'YE GELDİ
Oktay ve Şahin, cenaze törenine katılmak üzere KKTC’ye geldi
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Sekreteri, Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın cenaze törenine katılmak amacıyla KKTC’ye geldi.
Enformasyon Dairesi’nin açıklamasına göre, Oktay ile Şahin’in KKTC ziyareti günü birlik olacak.
Aydın Denktaş, bugün Selimiye Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa’da toprağa verilecek
Etiketler : Fuat Oktay, Fatih Şahin, Aydın Denktaş, cenaze töreni
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