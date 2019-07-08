"OKTAY'IN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME TALEBİ OLMADI"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’dan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC ziyaretine ilişkin yazılı açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu,TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC’yi ziyareti ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile organize ettiği Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı hakkında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ilişkilendirildiği haber ve yorumlar üzerine kamuoyunu bilgilendirici bir açıklama yaptı.

Burcu açıklamasında şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendiği ilk günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi gözetmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Türkiye’den adamıza gelen ve görüşme arzusunda bulunan iktidar ya da muhalefete mensup konuklara kapısını her zaman açık tutmuştur.

Cumhurbaşkanlığında daha önce çeşitli vesilelerle görüşülen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, bu ziyaretinde görüşme talebinde bulunmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla Sayın Oktay’ın bu gelişinde Cumhurbaşkanı ile görüşme talep edilmeyeceği, Sayın Oktay’ın 20 Temmuz’da adaya tekrar geleceği, o tarihte ziyaret yapmak istediği bildirilmiştir.

Barış Burcu, Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı’na Cumhurbaşkanının katılmama nedeni ile ilgili olarak da şu bilgileri paylaştı;

Cumhurbaşkanımıza bu toplantıya katılması için Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz imzasıyla bir davet gönderilmiştir. Bu davette program kısmında “Protokol Konuşmaları” ifadesi de yer almıştır. Daha sonra toplantı tarihi değişmiş, davet ikinci bir mektupla tekrarlanmıştır. Bu kez gelen davet yazısında ise protokol konuşmaları bölümünde 4 konuşmacının adının yer aldığı görülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Cumhurbaşkanının davetli olduğu toplantıda adının protokol konuşmaları listesinde yer almadığını ilgililerle görüştüğünde, aldığı cevap KTTO Yönetim Kurulu’nda konuşma listesinin bu şekilde kararlaştırıldığı, Cumhurbaşkanının konuşmasının öngörülmediği şeklinde olmuştur.

Bilindiği üzere bu gibi toplantılara Cumhurbaşkanı davetli olarak gittiğinde, konuşma yapıp yapmamaya kendisinin karar vermesi yerleşik bir usuldür. Bu yerleşik usul saygısızca çiğnenmiştir.

Bu toplantının ikincisi muhtemelen Türkiye’de yapılacaktır. Bu ikinci toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan davet edildiği takdirde ona da mı aynı muamele yapılacaktır?

KTTO Kıbrıs Türk toplumunun köklü kurumlarından biridir. Cumhurbaşkanlığı olarak iyi ilişkiler içinde olduğumuz bu kurumun şimdiki yönetiminin bu vahim saygısızlığına neyin yol açtığını, üyelerine ve kamuoyuna açıklama zorunluluğu vardır.

İster kendi inisiyatifiyle ister telkinle bu saygısızlığı yapmış olsun, KTTO Yönetim Kurulu’nun bu davranışı son zamanlarda Cumhurbaşkanlığına karşı yürütülen sistemli itibarsızlaştırma çabasının yeni bir halkasını oluşturmuştur. Unutulmamalıdır ki Kıbrıs Türk halkını en üst temsil görevi yapan Sayın Cuhurbaşkanı bu tür davranışlarla itibar kaybetmez; aksine bu davranışları sergileyenler ve onları teşvik edenler halkımızın gözünde itibar kaybına uğrarlar.