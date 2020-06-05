Oktay:KKTC’yi hiç kimseye muhtaç etmeyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BRT’de video konferansla TC-KKTC ilişkileri ve gündemi değerlendiriyor.

Oktay, ARMA’nın temelinde altyapıya ve reel sektöre aktarılan miktarın projelere dönüştürülmesi, hayata geçirilmesi ve vatandaşın birebir faydalanmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Oktay, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs sürecinde KKTC’yi yalnız bırakmayan bir Türkiye olduğunu ifade ederek KKTC’nin bu hastalığı çok kısa sürede kontrol altına aldığını söyledi.

Duran sistemi tekrardan ayağa kaldırmaya çalıştıklarını kaydeden Oktay, bu süreçte de KKTC’yi hiç kimseye muhtaç etmeyeceklerini vurguladı.

Anlaşmanın 2 milyar 288 milyon TL olduğunu kaydeden Oktay, reel sektörün kalkındırılmasının amaçlandığını belirtti.

Fuat Oktay, Kapalı Maraş konusundaki bir soruya karşılık, Maraş’ın KKTC toprağı olduğunu vurgulayarak, kapalı maraşın büyük oranının vakıf arasizi olduğunu kaydetti.