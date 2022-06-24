Oktay:Rüzgarın akşama kadar güney ve batıdan hafif, yer yer orta kuvvette esecek
Oktay:Rüzgarın akşama kadar güney ve batıdan hafif, yer yer orta kuvvette esecek
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Mangınla mücadelede rüzgarın seyri de büyük önem taşıyor. BRT Meteoroloji Editörü Fehmi Oktay, rüzgarın bu akşam saatlerine kadar güney ve batıdan hafif, yer yer orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren ise orta ve yer yer kuvvetli eseceğini söyledi.
Oktay, yarın sabah ile öğle saatleri arasında ise sağanak yağış beklendiğini kaydetti.
BRT
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