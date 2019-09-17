OKUL ÇEVRELERİNDE YAYA DEVRİYELER ARTIRILDI

Polis Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada 2019 – 2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önleri ve çevrelerinde trafik tedbirlerinin yanı sıra yaya devriye görevlerine bugün itibariyle başlandığını açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

“2019 – 2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte başta öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak ve yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla, eğitim öğretim yılı süresince, Polis Genel Müdürlüğü tarafından okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önleri ve çevrelerinde trafik tedbirlerinin yanı sıra yaya devriye görevlerine bugün itibariyle başlanmıştır.”