Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf Uzaktan Eğitim Destek Yayınları BRT2’de yayınlanmaya başlıyor
Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf Uzaktan Eğitim Destek Yayınları BRT2’de yayınlanmaya başlıyor
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesine bağlı Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf Uzaktan Eğitim Destek Yayınları BRT2’de yayınlanmaya başlıyor.
Bu kapsamda, öğretmenler tarafından hazırlanan Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf Uzaktan Eğitim Destek Yayınlarımız, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren BRT2 ekranlarında yayınlanacak.
Öğrencilerimiz, hazırlanan program dahilinde yayınlanacak destek yayınlarını BRT2 ve BRT2’nin Youtube kanalından takip edebilir.
BRTK
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