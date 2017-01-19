OKULDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YERİNE CİNSEL İSTİSMAR
Okulda psikolojik danışmanlık yerine cinsel istismar
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Öğrencisine, psikolojik danışmanlık yapması gerekirken cinsel istismarda bulunan öğretmen 12 yıl hapse mahkum edildi.
Fileleftheros “Öğrencisi İle İlişkisi Yüzünden Hücreye… Görevi Gereği Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Vermek Yerine İstismar Etti” başlıklı haberinde, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin,39 yaşındaki psikolojik danışmanlık öğretmenine, 15.5 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunmak suçundan 12 ay hapis cezası verdiğini yazdı.
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