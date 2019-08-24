Okuldaki ilk gün… Bu fotoğraf virüs gibi yayılıyor

İskoçya'nın Glasgow kentinde bir annenin beş yaşındaki kızının okuldaki ilk günüyle ilgili Facebook'ta paylaştığı "öncesi-sonrası" fotoğrafı viral oldu.

10 binden fazla beğeni alan fotoğrafın “öncesi” bölümünde Lucie adlı çocuk, ağabeyiyle ilk gün pozunu veriyor. Annesine göre titiz bir çocuk olan Lucie “her zamanki gibi ışıldıyor”.

BBC Türkçe’nin haberine göre; “sonrası”nda ise Lucie’nin okul dönüşü bitap hali görülüyor.

10 binden fazla beğeni alan fotoğrafın “öncesi” bölümünde Lucie adlı çocuk, ağabeyiyle ilk gün pozunu veriyor. Annesine göre titiz bir çocuk olan Lucie “her zamanki gibi ışıldıyor”.

BBC Türkçe’nin haberine göre; “sonrası”nda ise Lucie’nin okul dönüşü bitap hali görülüyor.