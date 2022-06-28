Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) , okullardaki eksikliklerle ilgili tespitlerde bulunarak, rapor hazırladı.

Sendika, Eylül ayında okulların sorunsuz açılması için bugünden çalışmaya başlanması gerektiği uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, yeni öğretim yılı öncesi okulların eksikliklerini tespit etmek amacıyla İlköğretim İhtiyaç Analiz Raporu ve Eğitime Karşılaştırmalı İstatistiksel Bakış başlıklı rapor hazırladı.

Rapor düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı, bugünden çalışmaya başlanması gerektiği uyarısında bulunuldu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı konuşmada, okullardaki eksikliklerle ilgili tespitlerde bulunduklarını ve rapor hazırladıklarını aktardı..

Maviş, Eylül ayında yine okullar, öğretmensiz, altyapısız, okul yöneticisiz açıldı haberlerini görmemek için derslerine çalıştıklarını, ihtiyaçları bilimsel olarak belirlediklerini ve bir rapor hazırladıklarını kaydetti.

Maviş’in konuşmasının ardından KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ve İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Hamide Avcıbaşı tarafından raporun özeti sunuldu.

Rapora göre kamu okullarına devam eden öğrencilerin yüzde 40’ı KKTC vatandaşı değil, çoğunluğu Türkiye olmak üzere ilkokullara en az 45 farklı ülkeden öğrenci devam ediyor.

İlköğretime bağlı okulların yarısının yabancılara yönelik Türkçe öğretimi programına ihtiyaç duyduğu ifade edilen raporda Alsancak, Dikmen, Gönyeli ve Hamitköy/Kaymaklı bölgesine birer, Girne bölgesine üç olmak üzere ivedi olarak en az 7 ilkokul ihtiyacı olduğu ifade edildi.

Okulların personel eksikliğinin ve ihtiyaçlarının devam ettiğine de dikkat çekilen raporda Devlet okullarına hükümet tarafından tek kuruş bütçe verilmediği de iddia edildi.

BRT