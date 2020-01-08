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OKULLAR TATİL EDİLDİ!

OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Okullara yağmur arası

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Ülkeyi etkisi altına alan yağışlı hava, okullardaki eğitimi de etkiledi.

Okullardan gelen şikayetleri değerlendiren KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okullara gönderdiği mesajla, son derslerin yapılmamasını ve öğrencilerin evlerine güvenli bir şekilde gönderilmesini istedi.

Okullar, yarın da hava koşulları nedeniyle ada genelinde tatil olacak.

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