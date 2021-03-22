Okullarda bugünden itibaren beş gün süreyle ders kesimine gidildi

Ülke genelindeki tüm okullarda bugünden itibaren beş gün süreyle ders kesimine gidiliyor. Covid-19 önlemleri çerçevesinde çevirim içi devam eden eğitime 29 Mart Pazartesi günü yeniden başlanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, ülkedeki tüm okullarda bugünden, 26 Mart Cuma gününe kadar ders kesimi yapılacağı duyurulmuştu.

Öğrenci ve öğretmenlerin, ekran karşısında çok yorgun düştüğünü belirten Bakan Amcaoğlu, 5 günlük ders kesiminin ardından eğitimin 29 Mart 2021 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.