Okullarda son durum: 390 öğrenci, 65 öğretmen ve 7 personel pozitif

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, 26 Mart-1 Nisan arasında 390 öğrenci, 65 öğretmen ve 7 personelin Koronavirüs testi pozitif çıktı.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı yüzde 0,78 olarak gerçekleşti.

Pozitif olan öğrencilerin 91’inin ilköğretim, 259’unun ortaöğretim, 40’ının ise mesleki eğitim okullarından olduğu belirtildi.

Bu sürede sadece ilköğretimde 2 sınıfın kapandığı kaydedildi.

BRT