Okullarda tarama testlerine başlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Omikron varyantı ile ülke genelinde artan Koronavirüs vaka ve temaslı sayılarından dolayı okullarda uygulanan pandemi tedbirlerini arttırarak, tüm okullarda tarama testlerine başladı.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekipler okullarda kurulan alanlarda öğrenci, öğretmen ve okul personeline genel tarama testi gerçekleştiriyor.