Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Toplam 344 öğrenci 33 öğretmen 8 personel Covid-19 pozitif olurken, 1134 öğrenci, 70 öğretmen ve 2 personel ise temaslı

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,65 olarak açıklandı.