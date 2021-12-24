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Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Okullardaki vaka sayıları açıklandı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Toplam 344 öğrenci 33 öğretmen 8 personel Covid-19 pozitif olurken, 1134 öğrenci, 70 öğretmen ve 2 personel ise temaslı

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,65 olarak açıklandı.

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