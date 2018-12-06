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  3. OKULLARIN DURUMU İLERLEYEN SAATLERDE BELLİ OLACAK!
OKULLARIN DURUMU İLERLEYEN SAATLERDE BELLİ OLACAK!

OKULLARIN DURUMU İLERLEYEN SAATLERDE BELLİ OLACAK!

O okul yarın da tatil!

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın bugün ilerleyen saatlerdeki gelişmelere göre verileceğini söyledi.

Bakan Özyiğit, Dikmen ve Minareliköy’deki Şehit Mehmet Eray İlkokulu’da ise yarın eğitim verilmeyeceğini belirtti. Özyiğit, bu iki okulda eğitime Pazartesi günü devam edileceğini kaydetti.

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